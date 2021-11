Aarts met hattrick belangrijk voor winnend Rood-Wit, Unitas'30 voor derde keer op rij niet in actie

Overzicht | RKVV Roosendaal verslaat dapper Madese Boys, Hoeven pakt eerste punten

Hoeven is eindelijk van de hatelijke nul punten af. Op bezoek bij Zundert pakte het op de valreep drie kostbare punten door met 0-2 te winnen. Madese Boys verloor in eigen huis van Roosendaal. Wernhout hield een voorsprong die het na een paar seconden had opgebouwd vast en trok een overwinning over de streep.

24 oktober