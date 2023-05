Aanvoerder van Seolto moet op Kreta hopen dat ploeggenoten in Zevenbergen zijn loopbaan met een paar weken verlengen

Vierde klasse C Neerlandia’31 van 1-6 naar 6-6: ‘Nog nooit meegemaakt’

De directe concurrenten in de strijd tegen degradatie, Neerlandia’31 en Riel, hebben een spektakelstuk gemaakt van de kraker onderin de vierde klasse C. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Twintig minuten voor tijd stonden we 1-5 achter en uiteindelijk spelen we gelijk”, vertelde Neerlandia’31-trainer Richard van Hooijdonk.