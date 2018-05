Aanvoerder Kankam blijft bij Baronie

Het was lang wikken en wegen voor Kankam (27), die alweer aan zijn negende seizoen op de Blauwe Kei gaat beginnen. "Ik heb lang met een dilemma gezeten," aldus de captain. "Ik speel hier al zo lang en heb mezelf lang afgevraagd wat ik nog voor het elftal kan betekenen. Dat is een zelfkritische analyse geweest, maar ook een van het hele team." Kankam vervolgt: "Zoals iedereen weet, hebben we een hele moeilijke eerste seizoenshelft gekend. In die periode had ik het gevoel dat ik teveel met anderen bezig was in plaats van met mijn eigen spel. Daarin vind ik zelf dat ik niet altijd positief naar anderen ben geweest. Ik heb hierover nagedacht en dat heeft wat tijd gekost."