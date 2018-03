Aanvallende middenvelder Mark Schuit naar Baronie: 'Top versterking'

De 26-jarige Schuit is bezig aan zijn negende seizoen in de hoofdmacht van Kloetinge. De zaterdag-eersteklasser raakt zo een kind van de club kwijt. Schuit, woonachtig in Breda, komt bij Baronie zijn oud-ploeggenoten Bjorn Quartel en Aart Veldhof tegen. Jurriaan van Poelje omschrijft de nieuwe aanwinst als een 'doelgerichte aanvallende middenvelder'.

Schuit speelde in de jeugd van RBC, waar Van Poelje zijn trainer was. Op zijn zeventiende debuteerde hij voor Kloetinge, de ploeg die hij altijd trouw bleef, ondanks interesse van andere clubs. ,,Schuit was in Zeeland altijd al in trek, maar nu is hij naar Breda verhuisd, dus dan zijn we er als de kippen bij. Hij is voor ons echt een top versterking", aldus Van Poelje.

Tiebosch

Met het aantrekken van Schuit speelt Baronie in op het vertrek van Gianni Tiebosch. De middenvelder uit Etten-Leur vertrekt deze zomer naar Hoek. Van Poelje: ,,Nu speelt Gianni bij ons op die positie. Maar ook als Gianni was gebleven, was Schuit welkom geweest. Als we er sterker op kunnen worden, zullen we dat zeker doen."

Aanvaller Diejego Biekman (31) komt over van zaterdag eersteklasser Oranje Wit. De 31-jarige Rotterdammer kwam via Jason Tjien-Fooh in aanraking met Baronie. De twee speelden eerder samen bij Nieuw Lekkerland. Alexander Haas (28), spits, speelt dit seizoen bij zondag eersteklasser Brabantia.

Gesprekken