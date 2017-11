Aanklager: 'Verduijn wist goed wat hij deed'

Die onzorgvuldigheid, opzettelijk of per abuis, had grote gevolgen. ,, Indien dit nauwkeurig was gebeurd, dan was er namelijk in Sportlink de melding naar voren gekomen dat Verduijn overschrijving nodig had, aangezien hij lid is van een andere vereniging”, doelt de woordvoerder op Unitas’30. ,,Daarnaast meent de aanklager dat de speler heel goed wist dat je je niet zomaar, zonder overschrijving, kan aanmelden bij een andere vereniging als je uitkomt in de A-categorie (standaardelftallen, red.).