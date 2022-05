45 goals in ‘knotsgekke’ speelronde in de vijfde klasse, TVC Breda stevent op kampioenschap af

Zondag 5ADe Schutters uit Stampersgat won thuis van titelkandidaat Neerlandia’31: 4-3. Ook Molenschot verspeelde punten, waardoor TVC Breda, dat met 9-4 won, steeds dichter bij het kampioenschap komt. HSC’28 won met 0-8 van TPO. Voor Tobie Hopmans was er met vijf doelpunten een hoofdrol weggelegd in dit doelpuntrijke duel.

De Schutters-Neerlandia’31 4-3 (2-1). 0-1 Sjef Verhulst, 1-1 Chrisitan Gigla, 2-1 Abdeslam Loufi, 2-2 Joas Leinders, 2-3 Maxime van Gorp, 3-3 Levente Papp (pen.), 4-3 Gigla.

,,We hebben het uitstekend gedaan tegen een van de titelkandidaten. Neerlandia’31 is een van de betere ploegen in deze klasse. Na de pauze kwamen we echter toch nog op een achterstand. maar via een toegekende strafschop en een mooi doelpunt van Gigla hebben we een verdiende overwinning behaald’, zei De Schutters-trainer Johan Sulkers.

Neerlandia’31 verspeelde dure punten in de titelstrijd en dat weet coach Marcel van der Hurck ook. ,,Ik denk dat het nu wel klaar is. Met nog drie wedstrijden te gaan, zie ik het niet meer goed komen.’’

TPO - HSC’28 0-8 (0-3). 0-1 Tobie Hopmans, 0-2Jürgen de Groen, 0-3, 0-4, 0-5 en 0-6 Tobie Hopmans, 0-7 en 0-8 Jeroen Oosterwijk.

,,Na negen minuten stonden we al met 0-2 voor. De weerstand van TPO was snel gebroken De 0-8-overwinning was zeker niet geflatteerd’, zei HSC'28-trainer Peter Deelen. ,,We hadden een collectieve offday. We moeten als kleine vereniging roeien met de riemen die we hebben. Het is gewoon uithuilen en volgende week opnieuw beginnen", treurde TPO-trainer Tijs van Bragt.

TVC Breda – HZ’75 9-4 (3-3). 1-0 Romano Rijndorp, 2-0 Romano Rijndorp, 2-1 Quinten Robijn, 2-2 Timo Vervelde, 3-2 Tony Damen, 3-3 Quinten Robijn, 4-3 Tony Damen, 5-3 Jeroen Ooms, 6-3 Tijmen Ooms, 7-3 Tijmen Ooms, 8-3 Milan Faas, 8-4 Bram Gosens, 9-4 Romano Rijndorp.

Trainer Nijs Kivits was in zijn nopjes. ,,Het regende kansen voor ons in beide helften. En knap dat deze jonge ploeg zijn rug recht, nadat we toch weer twee penalty’s tegen krijgen.’’

Molenschot – DVVC 2-2 (1-2). 1-0 Dave Boemaars, 1-1 eigen goal, 1-2 Dennis Kras, 2-2 Milan Nuiten.

Molenschot kwam niet verder dan een gelijkspel thuis tegen DVVC en raakt achterop bij de koploper. Trainer Marco Maas weigert echter de handdoek in de ring te gooien. ,,We spelen thuis nog tegen TVC Breda, dus we blijven erin geloven.’’

SSW – Advendo 9-1 (4-0). 5-1 Nenad Ristanovic.

Advendo beleefde een dramatische middag en werd vernederd op bezoek bij hekkensluiter SSW. Trainer Omid Chaab was aangeslagen. ,,Ik heb mijn team niet herkend.’’

FC Drunen – OVV’67 3-0 (2-0).

Volgens coach Fatih Kaya zijn er simpelweg teveel spelers afwezig. ,,Het was weer een puzzel om de opstelling te leggen.’’