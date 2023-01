39-jarige spits zet PCP op de goede weg tegen SAB: ‘Ik was gewoon kapot’

Tweede klasse C Rood-Wit wordt afgeslacht door Beek Vooruit: ‘Al na twee minuten op achter­stand’

Rood-Wit kreeg te maken met de Schalkjes in bloedvorm. Pas bij 7-1 stokte de teller in het voordeel van Beek Vooruit. De derby tussen Cluzona - Roosendaal eindigde in 0-0, terwijl Virtus bij Antibarbari verloor. RBC, dat zaterdagavond al met 2-1 te sterk was voor COAL, loopt door een gelijkspel van achtervolger VFC uit.

11 december