23-jarige ex-prof De Graauw gebrand op succes met Baronie: ‘Ieder duel wil ik de beste zijn’

Hij is pas 23 jaar, toch mogen we Noël de Graauw officieel 'ex-prof' noemen. De voormalig middenvelder van RKC Waalwijk sluit aan bij hoofdklasser Baronie en gaat voor het eerst kennismaken met de wonderlijke wereld van het amateurvoetbal. Maar hij is ambitieus genoeg.

Het amateurvoetbal is zo goed als onbekend terrein voor Noël de Graauw (23). De Bredanaar begon net als iedereen bij een ploegje in de buurt, in zijn geval WDS'19, maar werd al binnen één jaar opgepikt door een profclub. Daarna begon zijn jacht op een doorbraak.

Nu keert hij terug in het regionale voetbal. ,,Ik heb geen idee wat ik van het niveau moet verwachten", bekent hij. ,,Ik heb alleen tégen amateurteams gespeeld. Dan speelde ik bij het team dat veel beter was. Maar dit is voor mij een sprong in het diepe, ik heb er heel veel zin in."

Het stereotype van de derde helft waarin de tap in de kantine overuren draait, gaat aan De Graauw voorbij. Daarvoor is hij te veel sportman. ,,Maar ik ben wel van de gezelligheid, na de wedstrijd met teamgenoten blijven hangen, lachen in de kleedkamer. Kortom: plezier terugvinden."

Want natuurlijk was sport zijn hobby, maar tot nu toe stond zijn carrière volledig in het teken van presteren, druk en doorbreken. Via de jeugdopleiding van RKC, Willem II en later hun gezamenlijke jeugdteam belandde hij bij NAC. ,,Twee keer heb ik de voorbereiding meegemaakt bij NAC", vertelt De Graauw.

Zo scoorde hij tweemaal in het oefenduel van NAC met Madese Boys in 2015. Maar in 2016 verruilde de aanvallende middenvelder NAC voor RKC in de hoop op meer speelminuten. In Waalwijk debuteerde hij in het betaald voetbal: in augustus 2017 viel hij in tegen FC Emmen. Niet veel later tekende hij zijn eerste profcontract, dat hem tot 2019 verbond aan RKC. ,,Hoogtepunt uit mijn profbestaan was de hattrick in de beker tegen De Treffers. En mijn debuut in de Jupiler League, natuurlijk", blikt hij terug.

Geluk nodig

Maar in het seizoen 2018-2019 kwam hij voornamelijk uit voor het beloftenteam van de Waalwijkers. Een contractverlenging zat er dus niet in. Hij beproefde zijn geluk nog even in Griekenland, maar keerde al snel terug. ,,Of het een domper is dat ik nu geen profvoetballer meer ben? Nee, hoor. Natuurlijk droom je van een doorbraak, maar daarvoor heb je ook wat geluk nodig. Nu zit ik lekker in mijn vel, ik werk in een sportschool, dat vind ik ook leuk."

,,En ik ga mijn uiterste best doen bij Baronie", klinkt het nog altijd ambitieus. ,,Ik wil promoveren met de club en elke wedstrijd de beste zijn." De Graauw sluit aan op de eerste training op 28 juli. Een weekje later keert hij terug op vertrouwde grond: Baronie is op 5 augustus oefenpartner van NAC.