18-jarige Robby Luyken sust burenruzies

Hij is nog maar achttien, zit gewoon op school, maar fluit wel in de vierde klasse. Als lid van het Ontwikkeltraject Scheidsrechters Amateurvoetbal (OTS-groep) wordt Robby Luyken vaak voor uitdagende duels aangesteld. Zondag nog, in de spectaculaire burenruzie tussen Dussense Boys en Be Ready, met circa achthonderd fanatiek meelevende toeschouwers langs de lijn. Voor de jonge Bredanaar een voorlopig hoogtepunt in zijn nog korte loopbaan. ,,Ik moet leren presteren onder druk.''

Pas nog werd hij herkend als het jongetje uit de zandbak bij UVV, druk in de weer terwijl zijn vader Rob aan het fluiten was. Van kleins af aan ging Robby Luyken mee met pa, naar wedstrijden in de wijde regio. Nooit is het anders geweest. Twee jaar geleden vergezelde hij zijn vader ook, naar de clubavond van de scheidsrechtersvereniging in Breda. Toparbiter Bas Nijhuis gaf er een presentatie. Het was de avond dat Robby Luyken, tot dan een jonge doelman bij Boeimeer, zijn bestemming vond.

Volledig scherm 18-jarige arbiter Robby Luyken. © EDWIN WIEKENS

Sneltreinvaart

Scheidsrechter, dat wilde hij worden. ,,De beste keuze die ik ooit gemaakt heb.'' Het begon spelenderwijs, met fluiten van de pupillen van Boeimeer. Na het volgen van de Basisopleiding Scheidsrechters (BOS) werd het serieuzer. In februari rondde hij de cursus SO 3 af en kwam hij terecht in de startgroep voor jonge een veelbelovende scheidsrechters. Soms kan hij het zelf amper geloven. ,,Het is in sneltreinvaart gegaan.''

In het weekend draait alles bij Luyken om de arbitrage. Op zaterdag meestal een leuke jeugdwedstrijd, op zondag een pot in de vierde of vijfde klasse. ,,Het is letterlijk kilometers maken.'' Zelf heeft hij nog geen rijbewijs. Zijn moeder rijdt op zaterdag, pa neemt de zondag voor zijn rekening. Luyken geniet van de gezamenlijke uitstapjes. ,,Vroeger ging ik met hem mee, nu hij met mij.'' Als lid van de OTS-groep heeft de fluitende Havo-scholier een eigen coach. Daarnaast is er zijn vader, als toegevoegde waarde. ,,Hij gaat ook gewoon mee de bestuurskamer in.''

Boosheid acteren

Luyken leidde dit seizoen al een paar beladen streekduels. Wernhout tegen Schijf, om maar wat te noemen. Of IJzendijke versus Clinge, in Zeeuws-Vlaanderen. Natuurlijk merkt hij dat hij als jong broekje op de proef wordt gesteld. ,,Ze testen je veel sneller uit. Spelers en trainers durven eerder een grote mond op te zetten.'' In samenspraak met zijn begeleiders heeft hij geleerd zich te wapenen. Hoe? Onder andere met toneelstukjes thuis, samen met zijn moeder. ,,Ik heb geleerd om boosheid te acteren.'' Het werkt, in de wedstrijden, zegt hij. ,,Je dwingt eerder respect af.''

Volledig scherm Robby Luyken. © EDWIN WIEKENS

De onstuimige krachtmeting tussen Dussense Boys en Be Ready was voor hem een proeve van bekwaamheid. Veel emoties, zowel binnen als buiten de lijnen, in de dug-outs en achter de omheining. Vier gele kaarten deelde hij uit, in het eerste halfuur. Later werd Antoine Hoevenaren, de trainer van het met 3-4 verliezende Dussense Boys, zelfs door hem weggestuurd. 'Bassie' werd Luyken door de coach genoemd, verwijzend naar de rode haardos van de jonge arbiter. De kreet is ondertussen een hype op zijn app met vrienden en in scheidsrechterskringen in de buurt. Luyken ziet er wel de lol van in. En hij begrijpt de emoties bij de trainer. ,,Er staat natuurlijk veel druk op zo'n wedstrijd, zijn ploeg stond achter op dat moment, veel volk langs de lijn.''