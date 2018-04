1 april in het amateurvoetbal: Tamata en Ali B. naar Vrederust, Rood-Wit begint uurtje vroeger

Ook in het amateurvoetbal is men niet vies van een goede 1 aprilgrap. Zo deden ze bij Rood-Wit, Vrederust en Olympia'60 een poging.

Het is natuurlijk niet alledaags, voetballen op eerste paasdag. Het was echter wel aan de orde voor Rood-Wit. De ploeg uit Sint Willebrord moest naar Bergen op Zoom voor de derby tegen Dosko. Leider André Mathijssen zorgde voor nog wat extra verwarring op Facebook. ,,In verband met de drukte en festiviteiten begint de wedstrijd tegen Dosko om 13.30 uur", zo schreef hij. Uiteraard werd er op Meilust gewoon om 14.30 uur afgetrapt. Rood-Wit won de derby. Of er daadwerkelijk supporters een uurtje eerder op de derby stonden te wachten, is niet bekend.

Volledig scherm Een uurtje eerder aftrappen? 1 april! © Facebook

Jachthaven Oympia'60

Dan het bericht van derdeklasser Olympia'60. De ploeg uit Dongen communiceerde in zee te gaan met een projectontwikkelaar, die zou gaan kijken hoe het sportpark Crispijn en omgeving op een kostenneutrale manier kon worden ingericht. ,,Olympianen met een deskundige achtergrond zijn hierbij ingezet waardoor de gemeente geen regie meer hoeft te voeren. Ruud van de Kaart (sportvisser), Rinus Netto (een hondenbezitter) en Ab Stoof (een bootbezitter) zijn met uitstek ervaringsdeskundigen om herinrichting van het kanaalgebied vorm te geven. Deze commissie heeft uiteindelijk unaniem gekozen voor het beste plan", luidt het persbericht van Olympia'60.

Daarbij werd zelfs aan een jachthaven nabij het sportpark gedacht. De verwachting is dat in 2020, bij het 60 jarige bestaan van Olympia’60, de eerste jachtboten de Olympiahaven zullen enteren. De zaterdag derdeklasser speelde overigens ook gewoon een duel, op zaterdag, en ging daarmee de boot in: de ploeg verloor met 5-0.

Transfernieuws voor Vrederust