Zorg bij bewoners appartementen over verbouwen winkelcentrum: ‘Op alle tekeningen verkeerd adres’

Dijkver­ster­king van dichtbij zien? ‘Bouwplaats’ langs Woelse Waard doet mee aan Dag van de Bouw

De Dalemsedijk in Gorinchem is eigenlijk afgesloten, maar zaterdag worden de hekken bij uitzondering even opzij geschoven voor de Dag van de Bouw: een soort open dag over de dijkversterking. Jolanda de Koning van de Graaf Reinald Alliantie vertelt erover.