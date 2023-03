Zaltbommel kan geen warmte uit de aarde halen

Een tegenvaller voor wethouder Willem Posthouwer, want die had gehoopt in de toekomst zo’n 1100 huishoudens te kunnen verwarmen met aardwarmte. ,,Het is een tegenslag, maar dat hoort bij de energietransitie”, zegt hij. ,,We laten ons hierdoor niet weerhouden en gaan voortvarend verder, op zoek naar plan B.”

Zo blijken er breuken in de ondergrond te zitten die de doorstroom belemmeren. Bovendien is de diepe laag in de aarde waar de temperatuur het hoogst is te dun om veel warmte uit te winnen. En dan zitten er waarschijnlijk ook nog sporen van olie en gas in de bodem die de doorstroming van het transportmiddel water belemmeren. Al deze factoren zorgen ervoor dat aardwarmte hier niet rendabel te winnen is. Wat plan B wordt, is nog niet bekend.