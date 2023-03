Zal de deelfiets in Gorinchem een succes worden? ‘Het moet een concurrent van de auto worden’

Regiobewo­ners weten e-bikes al goed te vinden: ‘Er pakken meer mensen de fiets dan gedacht’

Stap eens op een e-bike! Die uitnodiging van de gemeenten Gorinchem en Altena is niet tegen dovemansoren gezegd: hun inwoners hebben de fietsen ontdekt die Buiten de Waterpoort en bij de veersteiger in Sleeuwijk staan. ,,De interesse is boven verwachting’’, zegt Iris Ruysch van Future Mobility Network.