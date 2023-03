Winkelhart van Gorinchem wordt kleiner maar gaat harder kloppen: ‘Met zijn allen wat van maken’

Onderne­mers komen met plan voor binnenstad Gorinchem: ‘We hebben écht wel wat te bieden’

Gorcumse ondernemers komen met een plan om de binnenstad aan te pakken. Door meer samen te werken, moet de consument worden verleid veel meer tijd in het centrum door te brengen. ,,We hebben iets unieks in handen, we moeten het alleen nóg meer laten zien.’’