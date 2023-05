Welke vindt u de mooiste? Deze vijf bloemen vechten om nationale titel

Driedui­zend woningen in Oosterhout-Oost: ‘Kies niet voor wolkenkrab­bers, maar voor een groene wijk in de polder’

OOSTERHOUT - Oosterhout-Oost is een mooie droom met nog veel open eindjes, zo meende de Oosterhoutse raad bij de eerste gedachten over het nieuwe woongebied. Zoals: wat voor type woningen gaan we bouwen, voor wie en waar komen de flexwoningen?