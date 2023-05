Weinig beleving en energie bij ‘Kozakken Boys-onwaardig’ optreden tegen HHC Hardenberg

VVD wil inzet waterdro­nes voor schonere singels, kanalen en havens in Gorinchem

De VVD in Gorinchem pleit ervoor om speciale drones in te zetten om ronddrijvend afval op en in het water op te ruimen. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders vraagt de partij of het mogelijkheden ziet voor deze waterdrones.