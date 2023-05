Wegrestaurant Napoleon in Hank genomineerd voor Beste Truckerscafé van Nederland: ‘We rijden er voor om’

Veertien nieuwe appartemen­ten in Gorcumse binnenstad, bezwaarma­ker vangt bot

Een bezwaar tegen de bouw van veertien appartementen in de Gorcumse binnenstad is door burgemeester en wethouders van de hand gewezen. De woningen komen in panden aan de Haarstraat, de Arkelstraat en de Nieuw Walsteeg.