Weer ‘oorlog’ in Gorcumse politiek; partijen vliegen elkaar maanden na verkiezingen alsnog in de haren

Machtsspel­le­tjes in Gorcumse raad: ‘Ik dacht dat het een incident was, inmiddels weet ik beter’

De angst regeert binnen de muren van de raadzaal in Gorinchem en de sfeer is al jaren verziekt. Verschillende raadsleden doen, nu er nieuwe raadsverkiezingen voor de deur staan, een boekje open. Ze voelen zich onprettig en durven hun collega-raadsleden of het college van B en W niet altijd op hun gedrag aan te spreken. ,,Als je kritisch bent, krijg je gedonder.”

29 januari