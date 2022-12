Vuurwerkshows in Dordt en Rotterdam op losse schroeven, vanwege harde wind: ‘Zou erg jammer zijn’

Een jaarwisseling met ’s nachts zo’n 13 graden in de regio Dordrecht? Met die temperatuur is het zeker een van de warmste jaarwisselingen ooit. Desondanks wordt er op Weeronline en Buienradar flinke wind voorspeld. Zoals de vlag er nu bij hangt, is er tussen 23.00 en 01.00 uur windkracht 4 á 5. Dat is dus óf net een probleem, óf net ‘zacht’ genoeg. ,,Het is verboden om met windkracht 5 of hoger de vuurwerkshow door te laten gaan’’, vertelt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht. ,,We houden de weersvoorspellingen in de gaten. Het zou erg jammer zijn als het niet kan.’’