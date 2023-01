Vriendinnen schaatsen Alternatieve Elfstedentocht en halen zo geld op voor Stichting Hartekind: ‘Gezond zijn is niet vanzelfsprekend’

met video Vrouw raakt zwaarge­wond als auto in sloot glibbert in Poederoij­en, kinderen op achterbank ongedeerd

POEDEROIJEN - Een vrouw is vrijdagochtend met haar auto in een sloot terechtgekomen in Poederoijen. Het voertuig gleed door op de besneeuwde Burgemeester Posweg, botste tegen een boom en eindigde in het water. De bestuurster is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

20 januari