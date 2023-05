Vreugde bij Achilles Veen, diepe teleurstelling bij WNC na zinderend onderonsje: ‘We móéten nu winnen’

Ard en Arnoud duiken in bizarre autocollec­tie van Ad Palmen: ‘Hij was meer dan verborgen kluizenaar’

Ze schreven al vier boeken over autoverzamelingen en haalden daarmee al vele geheimen (en verdwenen auto’s) boven water. Nu buigen vader Ard (70) en zijn zoon Arnoud op de Weegh (34) zich over de in Dordrecht aangetroffen autocollectie van Ad Palmen (82). Én over Ad Palmen zelf. ,,Hij heeft ruim tweehonderd auto’s van de sloophamer gered, hij verdient dit.’’