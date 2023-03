Voorlezen kan Noor (13) als de beste, en ze hoeft er niet eens moeite voor te doen

Familiebe­drijf Slaats: op doktersad­vies in de kolen gegaan en na honderd jaar nog steeds een bloeiend bedrijf

WAALWIJK - In 1923 begon Sjef Slaats een eigen bedrijf. Een wel bijzonder advies van zijn huisarts legde daarvoor de kiem. Het pakte heel goed uit: deze maandag is Gebr. C. & J. Slaats BV, bekend van de industriële gassen, precies een eeuw oud.