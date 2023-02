Vooralsnog is de nieuwe sportvisie van de gemeente Dordrecht vooral een stuk dat uitblinkt in kretologie

Warmteda­gen in De Mand lijken een blijvertje: ‘Voor veel ouderen zijn de zondagen eenzaam’

VLIJMEN - In buurthuis De Mand in Vlijmen was zondag de vijfde en laatste warmtezondag. De zondagen waarop thuis de verwarming uit kon blijven, bleken een succes. Niet alleen omdat mensen energie konden besparen, maar vooral ook omdat het zo gezellig was.