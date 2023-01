Voor het eerst heeft Mispelgat een Prinses Carnaval

met video Politie zoekt weer naar lichaam van vermiste Roemeense scheepswer­ker in water bij Waspik

WASPIK - De politie gaat zondag weer zoeken naar het lichaam van de man die vrijdagochtend vermist raakte bij het Oude Maasje in Waspik. Hij verdween toen hij onderhoud aan een schip pleegde op scheepswerf De Toekomst aan de Dwarsweg. De politie gaat ervan uit dat de Roemeen in het water is gevallen.

13:12