Voor corona was er elk jaar een sportgala, maar daar is niks meer van vernomen: ‘Successen moet je vieren’

Ene lockdown na de andere

Drie maanden later kwam corona en volgde de ene na de andere lockdown en ging om die reden twee jaar lang een streep door het spektakel. Nu is het weer december, maar van een gala is in de verste verte geen sprake. Hoe zit dat eigenlijk, vraagt de Verenigde Senioren Partij (VSP) zich af.

Als het aan VSP-gemeenteraadslid Margret Stolk ligt, komt het Sportgala snel terug of komt daar een alternatief voor. ,,Het wordt echt wel gemist in de sportwereld. Korfbalvereniging Movado heeft een g-team en dat is eerder dit jaar Europees kampioen geworden. We zijn daar geweest met een taart en we hebben koffie gedronken, maar het zou zo leuk zijn als daar vanuit de gemeente aandacht voor is. Successen moet je vieren. Het is jammer dat dat door corona op de achtergrond is geraakt. Er is een nieuwe wethouder voor sport en die heeft misschien andere ideeën.’’