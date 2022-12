Voedselbank Gorinchem ontvangt bijdrage van gemeente om gezond de winter door te komen

Meer klanten krijgen kerstpak­ket van Voedsel­bank Oosterhout: ‘Vijf nieuwe aanmeldin­gen per week’

OOSTERHOUT - Dozen vol met soep, koffie en kerstpakketten vullen de loods van Voedselbank Oosterhout. Het zijn minder donaties in natura dan afgelopen jaren, terwijl het aantal klanten juist is gestegen: in drie maanden tijd met 15 procent.

