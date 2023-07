Visserijdagen in vesting Woudrichem

Koen heeft kiwi's, bananen en vijgen in de tuin: ‘Dertig jaar geleden vroren ze dood, nu is het niks bijzonders’

Of het uniek is in Nederland is de vraag, maar heel bijzonder is het wel. Koen Mes heeft voor de tweede keer in 26 jaar vruchten in zijn tropische bananenboom. Gewoon in de tuin in Dussen.