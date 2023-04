Vertraging voor bouw in Bruchem: Raad van State blokkeert ook rest van plan

Fairtrade werkgroep Altena is dringend op zoek naar hulp

Wereldwinkels hebben dan wel het imago wat oubollig te zijn, maar de term ‘fairtrade’ is allerminst stoffig. En is veel breder dan ‘wat men van ver haalt is lekker’. Het is namelijk ook nog eens beter. De werkgroep in Altena zoekt hulp om dat in de gemeente verder onder de aandacht te brengen.