Vertraging richting Breda door gat in de weg bij Merwedebrug (A27)

DE ONTMOETING Colin koos voor een vrijer bestaan met zijn vriendin die hij op een Frans naakt­strand ten huwelijk vroeg

In de Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt: Vandaag Colin de Jonge over z’n nieuwe leven buiten het ‘corporate-bestaan’ en hoe hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg op het strand.

21 december