Verliesbegeleider Tineke maakt al twintig de dood bespreekbaar: ‘Iedereen kan weer gelukkig worden’

Interven­tie­car­di­o­loog Albert Schweitzer­zie­ken­huis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Interventiecardioloog Arie de Vries is gisteravond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding omdat hij de drijvende kracht is geweest achter het 24-uurs hartdottercentrum voor de regio Drechtsteden/Gorinchem.

