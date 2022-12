Verhoging eigen bijdrage voor ouderen die willen bewegen valt verkeerd: ‘Dit is niet te rijmen’

Traditione­le kerstbomen keren na een jaar van lichtsnoe­ren terug in Geertrui­den­berg

GEERTRUIDENBERG - In 2023 is het de bedoeling dat er aan het einde van het jaar in alle kernen van de gemeente Geertruidenberg weer grote kerstbomen staan. De verfoeide lichtsnoeren moeten weer plaatsmaken voor een echte boom met kluit.

23 december