Verbleekte Deelder vervangen: hommage aan ‘de waterpijp en Gorkum’ tegen muur stichting Toets

Update Medewerker nagekeken in ambulance na gaslek bij recyclebe­drijf in Waalwijk

WAALWIJK - Na een gaslek bij een recyclebedrijf in Waalwijk moest dinsdagochtend één werknemer nagekeken worden in de ambulance. Het lek ontstond bij Desch Plantpak aan de Altenaweg. Of de medewerker na het bedrijfsongeval naar het ziekenhuis moest, is niet duidelijk.