Veerponten scoren goed, maar kunnen volgens reizigers wel vaker en ook sneller varen

BINNENKIJKEN Wonen in een villa van zeecontai­ners: ‘Oerdege­lijk en duurzaam, zonder in te boeten op wooncom­fort’

Toen ze net in hun zelfgemaakte huis woonden, wisten ze al dat dit bijzondere pand niet lang hun thuis zou zijn. Jan en Clarisse Schuitema verhuizen volgend jaar voor Jans werk als predikant en hun speciale ‘containerwoning’ in Dordrecht staat in de verkoop. ,,Door de rechte lijnen van de containers is er nergens loze ruimte.”

26 december