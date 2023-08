Veel schade bij ernstig ongeluk in Zuilichem, één slachtoffer naar ziekenhuis

Zomerfees­ten Almkerk past programma aan vanwege slechte weersvoor­spel­lin­gen

Het Timmerdorp voor zo’n 150 kinderen kon woensdagmorgen gewoon doorgaan, maar de programmering van de Zomerfeesten in Almkerk is vanwege het slechte weer deels aangepast. Het autovoetbal is verzet naar zaterdag 12 augustus. De Friese Meerkamp op die dag is geschrapt.