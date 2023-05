Veel meer meldingen van kindermishandeling in Gorcum dan in rest van land: ‘Jeugdbeschermingsketen faalt’

Zorgen over passende hulp aan Gorcumse jeugd: zo’n zeventig kinderen en jongeren onder toezicht

Ruim zeventig minderjarigen in Gorinchem moeten van de rechter een vorm van jeugdhulp krijgen. Dat zijn er een kleine dertig minder dan vorig jaar. Maar of zij allemaal precies de hulp krijgen die ze nodig hebben, is de vraag. Burgemeester en wethouders maken zich hierover grote zorgen.