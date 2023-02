Vanuit hun stadsappartement zitten Kaj en Michelle binnen 2 minuten op het terras: ‘Heerlijk wonen hier’

Giel Vlugt stuwt de kitesport steeds verder omhoog: ‘Mijn sprong is nu de norm geworden’

Hooguit drie weken per jaar verblijft Giel Vlugt nog in Nederland. De rest van het jaar reist de 27-jarige kitesurfer uit Oudheusden de wereld rond, in het spoor van de beste wind en de hoogste golven. Op zoek naar de mooiste kunsten om uit te voeren. ,,Ze zijn helaas gestopt met het vernoemen van tricks.”