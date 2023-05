Vanochtend overwegend bewolkt weer in Altena

VAN DE LEZER Oproep: Wordt jouw team dit weekend kampioen? Stuur je kampioens­fo­to in!

Dit weekend is het zover. Veel (jeugd)teams werden of worden dit weekend kampioen! We vroegen jullie om een vrolijke overwinningsfoto in te sturen en dat gebeurde massaal. Door trainers, trotse ouders of door spelers zelf. Zie hieronder een selectie van foto’s van zaterdag.