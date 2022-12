Vandalen blazen AED-kast op met vuurwerk: ‘Dan ben je oerdom’

Aan de Vest schuin tegenover de Dordtse ijszaak La Venezia is woensdagnacht een AED-kast door vuurwerk ontploft. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid meldt dat het apparaat is verschroeid en mogelijk inwendig beschadigd. ,,Hierdoor worden overlevingskansen ontnomen aan bewoners en passanten in de binnenstad.”

‘Andermans eigendommen opblazen met vuurwerk is sowieso hersenloos. Maar als je uitgerekend een AED-kast uitkiest voor deze bezigheid, dan ben je oerdom’, verkondigt de ambulancedienst. Een AED kan namelijk iemands leven redden bij een hartstilstand. Mede doordat de kast volledig ontzet is, zal het enkele dagen of mogelijk weken duren voor er een vervangende AED beschikbaar is.

Leven en dood

De defibrillator is nog aanwezig, maar het apparaat aan de Vest 179 is mogelijk inwendig beschadigd. ,,Het kan niet meer veilig worden ingezet. Een AED zal nu in een noodgeval van verder moeten komen. Als dat langer dan zes minuten duurt, kan het letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood”, vertelt Robert Vreugdenhil, ambulanceverpleegkundige en voorzitter van Reanimatie Drechtsteden. Vreugdenhil doet vandaag aangifte van de vernieling.

Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid roept getuigen en mensen die mogelijk videobeelden hebben van de daders op om zich te melden bij de politie via 0900-8844. De AED werd in juli nog feestelijk onthuld door wethouder Rik van der Linden. Het was de laatste AED die van Dordrecht een ‘hartveilige stad’ maakte. Dat betekent dat de stad beschikt over een dekkend netwerk van externe defibrillators; de AED schuin tegenover de ijszaak was het 148ste exemplaar in Dordrecht. Er staan 1500 burgerhulpverleners klaar om ze te gebruiken.

Volledig scherm De AED schuin tegenover de ijszaak was de laatste AED die van Dordrecht een ‘hartveilige stad’ maakte. De AED werd in juli nog feestelijk onthuld door wethouder Rik van der Linden. © Victor van Breukelen

