Van TRIP naar Tourist Info Bommelerwaard; na 15 jaar in kelder stadhuis naar winkel met etalage

ZALTBOMMEL - Van een donker souterrain in het stadhuis naar een fraai monumentaal winkelpand. De oversteek van de ene kant van de Markt in Zaltbommel naar de andere, het is maar een meter of 50. Voor het wegwijs maken van bezoekers aan stad en de streek moet de oversteek veel gaan betekenen. En het TRIP verandert niet alleen van onderkomen, maar ook van naam.

TRIP heet vanaf nu Tourist Info Bommelerwaard, voortaan gevestigd in De Spiegel, een smal, charmant pand op de hoek van de Markt. Deze zaterdag is de officiële opening van wat je kunt zien als de etalage van Zaltbommel en de Bommelerwaard.

Het Toeristisch Recreatief Informatiepunt, kortweg TRIP, was een te weinig zeggende naam , legt Peter-Jan van Steenbergen uit. Hij is voorzitter van de Stichting Streekmarketing Bommelerwaard. Het Engelse Tourist Info is volgens hem gangbaarder in de toeristische markt. Voordeel? Bommel en de Bommelerwaard zijn met Google beter vindbaar.

Geschilderd en getimmerd

Daags voor de opening is goed te zien dat de ruim 30 vrijwilligers veel werk hebben verzet. ,,Ze hebben getimmerd en geschilderd en met veel hulp en bijdragen van lokale mensen is het leuk ingericht.” Mariëlle Verbon, die binnen het bestuur over de informatievoorziening gaat, laat zien dat de winkel ingericht is op thema's. ,,Waterpret , Terug in de tijd, Op de dijk over fietsen en wandelen. En verder hebben we streekproducten en souvenirs. Maar onze focus ligt op mensen informeren.”

Twee grote Gootspoken zijn blikvangers. Ze zijn beschikbaar gesteld door Emidio da Silva. Museum Stadskasteel kwam met een VVV-folder uit 1937 met een cover van Fiep Westendorp. En Martin Conrads stelde een voorraadje Zaltbommelse theelepels ter beschikking.

Verbon is blij met de mooie ruimte. ,,Mensen durfden soms niet naar binnen te komen, naar beneden het donkere gat in van de kelder. Dan bleven ze liever buiten staan. Dit is veel uitnodigender.”

Onder de nieuwe vlag wil Tourist Info Bommelerwaard meer bezoekers trekken. In het stadhuis kwamen jaarlijks tussen de 7000 en 8000 bezoekers.

Meer dan 80 leden

TRIP sprong vijftien jaar geleden in het gat dat achterbleef toen de VVV er in Zaltbommel mee stopte. ,,In de nieuwe winkel hebben we meer ruimte om onze 80 leden te promoten", laat Van Steenbergen zien. Lid zijn bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap en Kasteelen, maar ook restaurants, B&B's, Van der Valk en kunstenaars die samen een kunstrondje houden. ,,Bijzonder buitenbeentje is drinkwaterbedrijf Dunea, dat graag wil laten zien hoe het de Afgedamde Maas wordt beheerd, de rivierarm waar Dunea water wint.” Van Steenbergen denkt door te kunnen groeien naar 100 leden. ,,Dan hebben we een compleet beeld”.

De winkel is in januari en februari open op vrijdag en zaterdag en als er koopzondagen zijn. In het hoogseizoen houden de vrijwilligers de winkel 6 dagen in de week open.

Volledig scherm Peter Jan Van Steenbergen, voorzitter van Stichting Streekmarketing Bommelerwaard bij het Tourist Info Bommelerwaard. © Roel van der Aa



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.