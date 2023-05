Van plan een natuurvriendelijke oever aan te leggen? Dan kan je geld krijgen van Waterschap Rivierenland

‘Saaris­niet­gek’ zo’n groot succes dat straks nog veel meer kinderen in Oosterhout over emoties praten

OOSTERHOUT - Saarisnietgek, het magazine van Oosterhoutse makelij over mentale gezondheid voor kinderen uit groep 7 en 8, wordt vanaf volgend jaar op alle scholen in de gemeente Oosterhout gebruikt. ,,De pilot is een groot succes. Kinderen leren om vrij te zijn om over emoties te praten.’’