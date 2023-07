Van leerling en docent tot rector: Arjan van Vuuren (34) is trouw aan het Altena College

DE KWESTIE Moet schoolzwem­men weer verplicht worden? Of is leren zwemmen een taak van de ouders?

Door de tragische verdrinkingsdood van het 13-jarige Papendrechtse meisje Chiara vorige maand, is de discussie over veilig zwemmen voor kinderen weer opgelaaid. Ouders zien de noodzaak van een zwemdiploma niet altijd, of kunnen het niet betalen. Moet schoolzwemmen daarom weer verplicht worden? Of moet een gemeente gratis zwemles aanbieden, zoals Dordrecht bij wijze van proef heeft gedaan?