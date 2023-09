Van kluisje tot mobieltjeskrat: scholen in regio gaan op eigen manier gebruik van telefoons in de klas tegen

Een mobieltje, tablet of smartwatch in de klas? Vanaf 1 januari 2024 is het écht verleden tijd, want dan is het simpelweg niet meer toegestaan op de middelbare school. Scholen in de regio zijn alvast druk doende met hun eigen beleid, dat varieert van een opbergkluisje tot een heuse mobieltjeskrat. ,,Een mobiel veroorzaakt alleen maar onrust in de klas.”