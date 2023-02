Tweede film Fien & Teun vanaf woensdag te zien in 121 bioscopen

In de film ruimen het boertje en boerinnetje de hooizolder op en vinden ze een kampeertent waarmee ze van hun mama en papa mogen kamperen in de natuur. Het wordt een heel avontuur, want niet alleen is een tent opzetten best moeilijk, hun boerderijdieren blijven ondertussen ook om aandacht vragen.

De film is geregisseerd door Matthias Temmermans, die ook de eerste film getiteld Fien & Teun – Het Grote Dierenfeest voor zijn rekening nam. In deze regio is de kleuterproductie te zien bij Landvast in Alblasserdam, het Dordtse Kinepolis, in Rotterdam bij de twee Pathé-bioscopen daar en bij Hollywoud in Almkerk (gemeente Altena).