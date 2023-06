Twee personen naar ziekenhuis na contact met bioslib in zuiveringsinstallatie Sleeuwijk

Oosterhou­ters mogen meepraten over verkeer op Wilhelmina­ka­naal Zuid: diverse scenario’s

OOSTERHOUT - In de directe omgeving van het Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout worden ruim 500 woningen (veelal appartementen) gebouwd. Dat heeft flinke gevolgen voor de verkeersafwikkeling op die route. Oosterhouters mogen meepraten over de diverse scenario's.