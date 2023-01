Twee auto’s botsen tegen elkaar op kruising in Haarsteeg, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

Petitie gestart tegen plannen van evangelist Tom de Wal voor groot religieus complex in Dussen

In Dussen is een petitie gestart tegen de plannen van evangelist Tom de Wal voor het voormalige partycentrum De Rietpluim. Volgens de beheerders van Facebookgroep Oude Kerkstraat is dit gebeurd naar aanleiding van de vele vragen die bij hen binnenkomen. De Wal wil op de plaats van De Rietpluim een groot religieus complex bouwen.

31 december