Twee auto's en vrachtwagen knallen op elkaar op A27, wegafsluiting zorgt voor 70 minuten vertraging

binnenkijken bij ‘Als het ’s winters vriest, dan komen de letters van de shoarma­tent tevoor­schijn op de ramen’

GEERTRUIDENBERG - Het huis van Michiel en Marijke Lormann gaat al dik 460 jaar mee. Het is door de jaren heen ontelbare keren her- en verbouwd. Ooit was er nog geen elektriciteit, tegenwoordig wordt er gesproken over een mogelijke minibioscoop op zolder.