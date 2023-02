Trots en tevredenheid overheerst bij opening nieuwe brandweerkazerne Almkerk

,,Ik ben heel blij, en trots op onze nieuwe accommodatie. Al in de gemeente Woudrichem was er sprake van. In Altena is gelukkig doorgepakt..” Overbodig was de nieuwbouw in zijn ogen niet. ,,Zeker niet, onze vorige kazerne voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De overgang heb ik met mijn team heel positief ervaren. Vanaf de eerst dag voelen we ons hier thuis. Het mooie van deze locatie is dat we weer zichtbaar zijn voor de mensen. Dat wil je toch graag. Daarnaast is het gebouw heel duurzaam.”