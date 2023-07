Toparbiter Sander de Brito Roque voelt zich met vriend thuis in Woudrichem: ‘Laat iedereen in zijn waarde’

Gameren krijgt er een woonwijk bij: 103 huizen in plan Molendel

GAMEREN - Langs de Waaldijk, aan de westkant van het dorp, krijgt Gameren een nieuwe woonwijk. Goed nieuws voor het dorp, want ook hier is behoefte aan huizen. Omwonenden hebben wel zorgen, met name over het verkeer. Kan de Hendrikstraat het wel aan?