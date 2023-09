Toename bijensoorten in provincie, maar dat betekent niet perse reden voor gejuich

Kamervra­gen over mogelijke vervuiling Veense Put: ‘Mag geen loopje met veiligheid drinkwater genomen worden’

In navolging van de Vrije Volkspartij Altena, komt nu ook de landelijke politiek met vragen over mogelijke vervuiling bij het stabiliseren van de Veense Put in Veen. Na beelden van aangespoeld plastic en piepschuim in het gebied die een inwoner deelde op social media, werd een link gelegd tussen de werkzaamheden en de troep.