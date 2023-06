Tien jaar Samen één Gorinchem: ‘Regelmatig huilende mensen aan de deur’

Gorcumse Vicky Bergman deelt ervaring in expositie tegen huiselijk geweld: ‘Er over praten helpt echt’

Wat hebben de Gorcumse Vicky Bergman en cabaretière Karin Bloemen gemeen? Beiden zijn seksueel misbruikt en schreven over hun ervaringen een boek. Beiden werken mee aan de landelijk rondreizende expositie ‘Wij…doorbreken de cirkel van geweld’ die nu in Gorinchem staat. ,,Het is zo mooi dat zij en vele anderen zich openlijk uitspreken over huiselijk geweld. Er over praten is de enige manier om te zorgen dat het stopt!’’